¿Quién es Momiji Nishiya?: La adolescente de 13 años que ganó medalla de oro en skate olímpico

Por primera vez en los Juegos Olímpicos se llevó a cabo la primera final olímpica femenina de skate. La ganadora fue la japonesa Momiji Nishiya, de 13 años, mientras que la brasileña Rayssa Leal obtuvo la medalla de plata.

No solamente el triunfo de Momiji ha sido histórico, sino que también por primera vez que la competencia olímpica tiene el podio más joven de su historia: Nishiya (13 años), Leal, con la misma edad, y la también nipona Funa Nakayama (16).

A historic first on home soil!#JPN‘s Nishiya Momiji is the first women’s Olympic #Skateboarding champion!@worldskatesb @Japan_Olympic pic.twitter.com/6W6ReQE3BS

