De héroe a villano: Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York acusado de abuso sexual

El gobernador del Estado de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, ha pasado de héroe a villano durante la pandemia, esto debido a las acusaciones de acoso sexual en su contra.

La fiscal general del estado, Letitia James, aseveró el martes que anunció nuevos hallazgos de la investigación y aseveró que Cuomo “acosó sexualmente a varias mujeres”, incluidas sus empleadas.

Asimismo, sostuvo que las pesquisas demostraron que Cuomo “acosó sexualmente a empleadas actuales y antiguas del estado de Nueva York al avanzar con toqueteos, besos y abrazos no deseados y no consentidos y al hacer numerosos comentarios de naturaleza sexual sugerente que generaron un ambiente de trabajo hostil para las mujeres” y tomó represalias contra al menos una de ellas.

Por su parte, el gobernador respondió insistiendo en su inocencia a través de un discurso televisivo: “Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni hice insinuaciones sexuales inapropiadas”, dijo. Y explicó su costumbre de dar besos y abrazos. “Trato de hacer que la gente se sienta cómoda. Trato de hacerles sonreír. Trato de conectarme con ellos y trato de mostrarles mi aprecio y mi amistad”, añadió. “Ahora entiendo que hay perspectivas generacionales o culturales que, francamente, no las había apreciado del todo. Y he aprendido de esto”.

“Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy. Y ese no es quien he sido”, afirmó, y agregó que había publicado una respuesta a las acusaciones en su sitio web.