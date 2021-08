¿Quién es Amrullah Saleh?: El afgano que busca liderar la resistencia contra los talibanes

Tras la llegada de los talibanes a Kabul, dos opciones tenían los máximos dirigentes del gobierno afgano: salir del país, que fue la vía que escogió el presidente Ashraf Ghani, o refugiarse en alguna zona lejos del alcance de los insurgentes para preparar la resistencia, esta fue la opción que tomó Amrullah Saleh, que ejercía como vicepresidente de Afganistán hasta el pasado domingo.

I will never, ever & under no circumstances bow to d Talib terrorists. I will never betray d soul & legacy of my hero Ahmad Shah Masoud, the commander, the legend & the guide. I won’t dis-appoint millions who listened to me. I will never be under one ceiling with Taliban. NEVER.

— Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 15, 2021