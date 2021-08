Francisca Mardones, la deportista paraolímpica chilena que inspiró una Barbie

“Nunca imaginé q un día les contaría que me he transformado en la primera barbie Chilena!! Muchas gracias a Barbie por el emotivo homenaje! Me desborda la emoción ver una barbie lanzadora de bala Paralímpica”. Con este mensaje a través de su cuenta de Twitter, la deportista nacional Francisca Mardones agradeció a la empresa Mattel por la muñeca inspirada en ella.

pero especialmente me emociono pq con esta muñeca se va impulsar a q los niñ@s del mundo se motiven con la práctica del deporte!! Motivarlos a que sean nuestros futuros campeones es lo que más llena mi corazón!❤️🇨🇱 #mattel #barbie #tupuedesserloquequierasser #barbiegirl #chilena pic.twitter.com/jDlm9t0lRS — Francisca Mardones (@Fran_Mardones) August 23, 2021

Mardones se convirtió en la primera chilena en inspirar una de las famosas muñecas Barbie, de la empresa de juguetes Mattel.

La barbie de la deportista nacional es parte de la línea “Sheroes”, que busca homenajear a mujeres capaces de inspirar a niños y niñas a cumplir sus sueños.

La lanzadora de bala es una de las representantes chilenas que compite en los Juegos Paralímpicos de Tokio, evento que comenzó este martes.