Los talibanes permitirán que los afganos puedan abandonar el país tras la salida de las tropas de EE.UU.

“Me aseguró que los afganos que posean documentos válidos seguirán teniendo la posibilidad de viajar en vuelos comerciales después del 31 de agosto”, señaló el diplomático alemán Markus Potzel en Twitter, tras la reunión con Sher Mohamad Abbas Stanekzai, jefe adjunto de la oficina política de los talibanes en Catar.

La salida de el Ejército estadounidense finalizará el próximo 31 de agosto.

Director Stanekzai assured me that Afghans with legal documents will continue to have the opportunity to travel on commercial flights after 31 August.

— Potzel Markus (@PotzelMarkus) August 25, 2021