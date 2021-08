Ya comenzó la inscripción de usuarios de iPhone en demanda colectiva contra Apple

Fue en septiembre de 2017 cuando algunos usuarios de iPhone empezaron a tener problemas con la última actualización de sus teléfonos, los cuales se ralentizaron, su batería empezó a consumirse de forma rápida y los equipos se apagaban sin razón.

Esto finalizó con una demanda colectiva contra Apple, MacOnline y Reifschneider por obsolecencia programada, con reclamos hacia las empresas por supuestas prácticas para reducir la vida útil de los artefactos móviles.

La Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) comentó los detalles del acuerdo conciliatorio al que se llegó y que beneficiará a cerca de 150 mil chilenos que posean alguno de los siete modelos de iPhone y que hayan sido adquiridos entre 2014 y 2017.

El monto que Apple deberá pagar llega a un total de 2.500 millones de pesos (cerca de 3,4 millones de dólares), donde los compensados recibirán aproximadamente 37.000 pesos chilenos, un número superior al que se llegó por demandas similares en Estados Unidos, quienes recibieron cerca de 17.000.

Cómo acceder a la compensación

El el 21 de abril se habilitó el sitio conciliacionsmartphones.cl con toda la información necesaria para quienes no estén inscritos.

Desde este 24 de agosto se pueden realizar las inscripciones, el cuale stará disponible hasta el 24 de noviembre de 2021 (nombre, RUT, correo electrónico, número de serie del iPhone y modelo, adjuntar fotografía de la cédula de identidad y una declaración jurada con el detalle de los problemas que haya presentado el teléfono).

(nombre, RUT, correo electrónico, número de serie del iPhone y modelo, adjuntar fotografía de la cédula de identidad y una declaración jurada con el detalle de los problemas que haya presentado el teléfono). Los pagos se realizarán entre el 15 de noviembre al 4 de febrero de 2022 vía transferencia.

Además la Odecu informa que “no son quienes lo tuvieron (el teléfono) en algún momento, son quienes lo tienen hoy. La compensación es por equipo: un usuario que tenga más de uno, recibirá más compensaciones, aunque con un tope de 1,25 UF”.

Tampoco es necesario tener el equipo físico ni boletas o facturas que demuestren la compra, basta el número de serie según lo que explica el sitio de Apple.

¿Quiénes serán beneficiados?

El acuerdo incluye a los teléfonos iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus y iPhone SE que hayan funcionado con el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus y SE), o el sistema operativo iOS 11.2 o posterior (para iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017.