Al menos 11 muertos deja ataque suicida con explosivos en las afueras del aeropuerto de Kabul

Al menos 11 personas, entre ellas mujeres y niños, murieron en un ataque suicida con explosivos en las afueras del aeropuerto Hamid Karzai de Kabul, cerca de una de sus entradas, confirmó un funcionario del Talibán, consignó BBC.

Por su parte, ONG italiana Emergency informó en Twittwr que “Más de 30 pacientes han llegado hasta el momento a nuestro centro de cirugía de Kabul. Otros seis estaban ya muertos a su llegada“. ,

Además, se confirmó una segunda explosión en las inmediaciones al aeropuerto de Kabul pocos minutos después de la primera.

Durante esta jornada, el portavoz del Pentágono, John Kirby señaló que “podemos confirmar al menos otra explosión en o cerca del Hotel Baron, a poca distancia de la Abbey Gate”

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021