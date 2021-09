Zainab Momeny: La primera refugiada afgana en llegar a Chile

Durante la maña de este lunes, la profesora Zainab Momeny fue la primera persona que llegó a Chile en el marco de la acogida que nuestro país realiza para recibir a un grupo de ciudadanos afganos.

La académica de 33 años realizará una cuarentena de siete días en un domicilio particular, según indicó una de las resoluciones del Ministerio de Salud, que permite este tipo de aislamiento en casos humanitarios.

Respecto a la llegada de Zainab Momeny a Chile, ella voló desde Pakistán (país donde se encontraba luego de haber dejado Afganistán vía terrestre), y en donde debió esperar por las gestiones para poder viajar.

Momeny llegó a territorio nacional por su hermana Zahra Habibi, estudiante de medicina de la Universidad de Chile, quien agradeció a las autoridades que permitieron que esto se hiciera realidad.

“Muchas veces me sentí decepcionada, que no funcionaba esto, pero aún así toda mi red de apoyo, mis amigos y todo mundo el me apoyó”, comentó Zahra, quien dijo que su hermana “se siente muy feliz. Le cuesta creer que está a salvo aquí y siente que por fin puede dormir tranquila”, informó La Tercera.

La canciller (s) Carolina Valdivia agradeció las gestiones realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y es que a través del canciller de ese país, Leopoldo Sahores fue que se logró entregar el salvoconducto necesario para que Momeny viajara, ya que Chile no tiene representación diplomática en Afganistán, a diferencia de nuestro país vecino.

Al ser consultada sobre la llegada de nuevos refugiados, Valdivia explicó que aún no hay una fecha de arribo ya que “hay ciertas personas, que por ejemplo no tienen sus pasaportes al día, o que no tienen documentos de viaje que les permiten abordar a las aerolíneas y además están en distintos países”.

Aún así destacó que han emitido los salvoconductos necesarios para llegar a Santiago, pero que se debe esperar la confirmación de vuelos.