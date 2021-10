Fiscalía Nacional abre investigación penal contra presidente Piñera por compraventa de minera Dominga

Este viernes, la Fiscalía Nacional confirmó la apertura de una causa penal en contra del presidente Sebastián Piñera, luego de que se conociera el contrato de compraventa original por medio del cual vendió su parte del proyecto Dominga y que fue revelado en Pandora Papers.

La directora Anticorrupción de la Fiscalia Nacional, Marta Herrera, quien señaló que “el fiscal nacional ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a los Pandora Papers y que tienen relación con la compraventa de la Minera Dominga, que estuvo vinculada a la familia del Presidente de la República”.

La indagación es por presuntos delitos de cohecho, soborno y materias tributarias que involucran al Presidente Sebastián Piñera, como consecuencia del caso Dominga y los nuevos antecedentes surgidos por en la indagación.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, designó a la persecutora regional de Valparaíso Claudia Perivancich para que lleve adelante las indagatorias.

Se trata de la misma fiscal que investiga a Piñera por su presunta responsabilidad en violaciones a los Derechos Humanos en Valparaíso, en el marco del estallido social en 2019.

Además, Herrera manifestó que “se nos ha solicitado como unidad especializada anticorrupción que decía relación con principalmente verificar si los hechos ya habrían sido investigados y por lo tanto habría recaído una decisión judicial a su respecto, que como sabemos es la de sobreseimiento definitivo que recayó en una causa que en esos momentos denominamos como caso Exalmar, que tenía una arista relacionada con la minera Dominga”.

“Los hechos relacionados con la compraventa no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento del Cuarto Juzgado de Garantía del año 2017, esos hechos no estarían cubiertos por esa decisión, por ende, no estarían amparados por el efecto de la cosa juzgada”,afirmó.