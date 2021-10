Terremoto para Sichel: La renuncia de su coordinador general y los dichos del expresidente de la DC sobre el financiamiento de su campaña

Durante la noche de este martes se dio a conocer a través de un reportaje de CHV-CNN, que el representante de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, habría financiado su primera campaña a diputado a través de aportes irregulares.

Todo esto se remonta a 2009, cuando en ese entonces “Sebastián Iglesias” (nombre anterior del candidato), se presentó como parlamentario por las comunas de La Reina y Peñalolén, a través de una campaña con dinero que habría recibido de empresas pesqueras y presuntas boletas fraudulentas.

Uno de los involucrados en el caso sería Cristóbal Acevedo Ferrer, coordinador general de la campaña presidencial de Sebastián Sichel, quien luego de que se emitió el reportaje decidió renunciar a su cargo.

Según la investigación, “la mayor parte” de los dineros “se entregaron mediante boletas irregulares por supuestos servicios”.

“Son 12 aportes por un total de casi 30 millones de pesos líquidos, los mismos del balance final. Siete de ellos, por más de 19 millones de pesos son contra boletas de honorarios, el procedimiento irregular usado en muchas campañas que permitía entregar dinero por fuera de los límites fijados por el Servel y, de paso, descontar impuestos”, señaló el reportaje.

Sebastián Sichel rechazó lo emitido por el canal de televisión y acusó que se trata de una “operación política articulada”.

Por su parte, Acevedo indicó: “He tomado conocimiento de los antecedentes expuestos el día de hoy en el noticiario de Chilevisión. Es evidente que dicha acción busca afectar la candidatura de Sebastián Sichel. Sin perjuicio de la bajeza que este ataque constituye, no me prestaré para ser utilizado con el objeto de afectar a nuestro candidato, por lo que he solicitado ser liberado de mis responsabilidades en la campaña”, a lo que agregó que iniciará acciones legales contra quienes resulten responsables.

Los dichos de Latorre

Juan Carlos Latorre (quien fue presidente de la DC entre 2008 y 2010), también se refirió a los dichos de Sichel, buscando desmentirlo.

“Las platas provenientes de pesqueras y que financiaron la campaña a diputado de Sebastián Sichel fueron gestionadas en su integridad por el propio candidato y miembros de su comando de aquella época (…) la prueba de ello son las boletas de honorarios ideológicamente falsas emitidas por miembros de su comando de campaña o amigos del candidato”, señaló.

Latorre destacó que el candidato presidencial “nuevamente miente al señalar que en la obtención de dichos recursos habría actuado el Partido Demócrata Cristiano. En la denuncia realizada por el periodista Daniel Matamala se señalan boletas de honorarios entregadas por personas ligadas hasta hoy al candidato Sichel, incluso el actual coordinador general de su campaña”.

“Declaro que adoptaremos todas las medidas legales que correspondan para demostrar esta nueva mentira del candidato Sichel, quien descaradamente elude asumir actos de su exclusiva responsabilidad”, concluyó el ex líder DC.

La respuesta de Mariana Aylwin

La exministra de Educación y parte de la DC, Mariana Aylwin también tomó parte en el asunto, pero apuntando hacia Latorre.

“Miente Latorre. En 2009 las empresas podían donar y los partidos conseguían las platas para sus candidatos, era legal. Seguro que a un candidato de 30 años con pocas posibilidades de salir iban a recibirlo grandes empresas para financiarlo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Diferentes jefes de bancada, tanto de la DC, RN y PPD han mostrado una mirada crítica hacia Sichel, exponiendo que él sí debía saber desde dónde provenía el dinero que le fue entregado.

Durante este miércoles, en un punto de prensa, el candidato Sichel habló sobre el tema, donde destacó: “Mi campaña de 2009 nunca estuvo sujeta a investigación (…) me equivoqué, mi error ha sido enfrascarme en peleas con los viejos políticos de oposición”.