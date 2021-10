La Araucanía, pensiones y migración: Los temas que marcaron el debate presidencial Archi

Este viernes se desarrolla el debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre.

En este debate participaron seis de los siete candidatos, debido que Franco Parisi, postulante a la Moneda del Partido de la Gente, no estuvo presenten por encontrase fuera de Chile.

Pensiones

Respecto del sistema de pensiones, Gabriel Boric aseveró que “puedo dar garantía absoluta de que los ahorros que tienen los chilenos no se van a tocar por parte del gobierno. No hay ninguna duda, no hay planteamiento contradictorio al respecto”.

“El gobierno no tiene que tener incidencia en esto, en el sistema que proponemos lo ve un ente autónomo, tipo Banco Central, no el gobierno de turno”, afirmó.

Por su parte, la carta de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste fue consultada por el proyecto de ley que ella suscribió que propone “derogar el decreto 3.500 y nacionalizar los fondos de pensiones”.

En ese sentido se le preguntó si ella está a favor de nacionalizar o va a retirar su firma del texto impulsado por otros cuatro parlamentarios, ella respondió que “cuando se habla de nacionalizar es la posibilidad de traer los fondos de trabajadores que están en el extranjero a nuestro país”. Siendo replicada por el periodista de que eso no es lo que dice el proyecto y si entonces debiera dejar de patrocinar la iniciativa, ella aseguró que “bueno, yo se lo estoy explicando”. Y luego planteó que “yo estoy de acuerdo con derogar el decreto 3.500” y “no vamos a retirar la firma”, enfatizó.

Eduardo Artés de Unión Patriótica aseveró que “indiscutiblemente que tenemos que terminar con las AFP, pasar a un sistema único de pensiones de carácter estatal”.

Por su parte, el candidato de el Partido Republicano, José Antonio Kast, aseveró que “los militares trabajan bastante más que usted señor Boric (…) Nuestro sistema de pensiones le da rentabilidad y seguridad a todos los chilenos”.

El representante del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominiami señaló que “vamos a cambiar el lenguaje en su propuesta, que en vez de cotizar usted va a contribuir. El Estado, empleadores y trabajadores van a tener que aportar más”.

“La falsedad de José Antonio Kast y Sebastián Sichel es decir que el sistema de AFP es barato”, sostuvo.

La Araucanía

Por su parte, Boric aseveró que “No estoy de acuerdo con la militarización de La Araucanía, pero los delitos hay que combatirlos. Separo de manera tajante a quienes cometen delitos de las justas reivindicaciones del Pueblo Nación Mapuche. Estoy dispuesto a conversar con todos los que sea necesario para encontrar la paz”.

En su caso Artés señaló que “la víctima por 200 años ha sido el pueblo mapuche, hay una situación de hecho que debe ser resuelta y eso es un problema del Estado que tiene que resolver con los colonos que allí están”.

Kast aseveró que “hay que hacer cumplir la ley, desde la más sencilla a la más dura y siempre hablar con la verdad, decir que hay terrorismo en donde lo hay. Una propuesta es una ley de reparación a las víctimas del terrorismo”.

Asimismo, Provoste sostuvo que “nada justifica la violencia (…) vamos a apostar a un diálogo que permita recuperar la paz en La Araucanía“.

“No le he escuchado a Kast una idea distinta para La Araucanía, todo ya se está haciendo”, aseveró.

El candidato de Chile Podemos Más aseveró que “no solo se necesita Estado de Emergencia, también el apoyo de las Fuerzas Armadas en La Araucanía. Lo dije en enero de este año”.

Migración

Al ser consultado por la situación migratoria en Chile aseveró que “a diferencia de lo que plantea Gabriel Boric, que es abrir las fronteras y entregarle vivienda a todo el mundo (…) La zanja es una de las medidas que evitan contrabando, evitan narcotráfico”.

Por su parte, ME-O aseveró que “soy partidario de una política migratoria ordenada, con respeto de los tratados internacionales. Crear cuotas de inmigrantes. El camino corto fue el del incompetente Presidente chileno. Se necesita control de fronteras, aumento de servicios migratorios, y el que no entre por los consulados será expulsado después de un proceso adecuado”.

