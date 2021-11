Presidente Piñera y el rol de la OMS en el manejo de la pandemia: “Esta Organización no estaba adecuadamente preparada para afrontar el desafío del Covid-19”

Este lunes, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, participó este lunes en la inauguración de la Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante su intervención, el Mandatario destacó el trabajo del directo de la OMS, el doctor Tedros Adhanom, y el apoyó que ha brindado a distintos países a través del asesoramiento.

“Lo sé porque he hablado numerosas ocasiones con el Dr. Tedros, con el Dr. Ryan y con el Dr. Leanes, y me han brindado valiosos consejos que nos ha ayudado a conformar nuestra respuesta al virus, a través del fortalecimiento de nuestro Sistema de Salud, la implementación de nuestra estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, nuestro plan Paso a Paso y también nuestro Programa de Vacunación masivo y exitoso”, dijo.

“Sin embargo, a pesar de todos sus heroicos esfuerzos, no fue suficiente. No fue suficiente, no por ellos, sino porque el sistema que teníamos para prepararnos y responder a las pandemias era claramente insuficiente. Lamentablemente, esta Organización no estaba adecuadamente preparada para afrontar el desafío”, afirmó.

Asimismo, señaló que “no tenía las herramientas y los recursos necesarios para cumplir el papel crucial que todos esperábamos que desempeñara. Y por esa debilidad todos pagamos un gran precio. Un precio demasiado alto“.

Por ello, Piñera sostuvo que “se deben tomar medidas para garantizar que esto no vuelva a suceder, que cuando llegue la próxima pandemia llegue, y llegará, nos encontrará mejor preparados, con instituciones más fuertes, con más recursos y con una mejor infraestructura”.