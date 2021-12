Medios internacionales hablan de las elecciones en Chile

El mundo entero está pendiente de la jornada electoral en Chile. Distintos medios de comunicación están cubriendo este día en que se elegirá al próximo presidente del país entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.

¿Cómo se está hablando de este día de elecciones?

En El País de España se habla de que “Chile vota fracturado entre la renovación y el cambio de Boric y el conservadurismo de Kast“, donde se señala que nuestro país se encuentra “bajo una polarización sin precedentes entre los que quieren cambiarlo todo y los que prefieren volver a la situación previa al estallido social de 2019”.

“Las elecciones chilenas ofrecen una dura elección: un izquierdista o un admirador de Pinochet“, señaló el diario británico The Guardian.

El diario español El Mundo tituló “Elecciones en Chile: un país en la encrucijada”, donde apunta que este domingo se enfrentan “la opción entre la derecha dura y la izquierda dura”.

Desde Estados Unidos, el medio The Washington Post sostiene que “las dos opciones ante los votantes podrían haber sido impensables hace solo unos años: un derechista admirador del fallecido dictador Augusto Pinochet que ha sido comparado con el ex presidente Donald Trump y el presidente brasileño Jair Bolsonaro, y un ex líder estudiantil de izquierda que, con 35 años, podría convertirse en el presidente más joven de Chile”.

El Comercio de Perú apunta que “quien gane será el primer mandatario que no pertenece a un partido tradicional y cuyo bloque parlamentario será el más pequeño desde el retorno de la democracia en 1990”.

Por su parte, The New York Times manifestó que “Chile se enfrenta a una dura elección con la Constitución en juego”, punto en el que agrega que “la carrera presidencial está siendo protagonizada por un izquierdista millennial que sería el líder más joven de la nación y un político de extrema derecha que ha prometido restaurar el orden y la seguridad”.

El diario argentino Clarín manifestó que “se inició la votación más crucial en décadas (…) Después de una campaña muy dura, basada muchas veces en ataques personales y descalificaciones entre los dos candidatos, este balotaje se define entre dos visiones antagónicas de país”.