Michelle Bachelet y su exposición en la convención: “Sería un grave error dejar de escuchar los anhelos de la población”

Este jueves, la ex presidenta Michelle Bachelet llegó a la sede del Congreso Nacional en Santiago para exponer en la Convención Constitucional.

La actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue invitada para presentar en la audiencia de la comisión de Sistema Político como antigua mandataria del país.

En su arribo al recinto, fue recibida por la presidenta del órgano redactor, Elisa Loncon, el vicepresidente Jaime Bassa, y los coordinadores Rosa Catrileo y Ricardo Montero.

“Una de las tareas más desafiantes que tendrá la Convención es lograr, a mi juicio, dar coherencia y un sentido unitario a la Constitución“, afirmó la ex mandataria.

Asimismo, aseveró que “creo que sería un error pensar que basta con reunir lo más reciente, la vanguardia de la discusión constitucional, si ello termina siendo un agregado del elemento fragmentado sin relación entre ello. También sería un grave error dejar de escuchar los anhelos de la población“.

“De ahí, a mi juicio, la importancia de dedicar los esfuerzos necesarios a elevar un conjunto sistemático y orgánico de normas que den respuesta al Chile de hoy”, apuntó.

Periodo presidencial

Durante la ronda de preguntas, Bachelet respondió sobre cuál es el periodo electoral que debería aplicarse para el cargo de Presidente de la República.

Al respecto, la ex presidenta explicó que “una de las dificultades en la política es que debiera que ser estratégica y la dificultad de una política estratégica es decir, que piense en el país y futuro, es que si tienes elecciones cada cuatro años y los parlamentarios tienen cada cuatro años, la gente empieza a pensar más bien en la próxima elección”.

“En ese sentido, yo creo que la lógica chilena de no tener reelección inmediata, responde un poquito a eso, a pensar que el presidente en curso no esté pensando en ser reelecto y, por tanto, lo que haga piense en el país, no digo que todos los presidentes lo hagan, pero esa debiera ser la lógica, y no solamente en ser reelecto”, agregó.

“¿Seis años el Presidente de la República para poder tener más tiempo para hacer su programa?, claro, Lagos tuvo seis años y a mí me lo cortaron a cuatro, yo me pregunté si fue porque era mujer, pero bueno, no importa. ¿Pero se imaginan seis años de un presidente malo?, es una tragedia para un país”, manifestó.

En esa línea, expresó que “todas estas cosas no son abstractas, o sea, los sistemas no resuelven todos los problemas. En otros países tienen cinco años y sin reelección, ni inmediata ni futura, una vez y ya, se acabó. Puede ser bueno. ¿Cuatro años es corto?, es corto”.