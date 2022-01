Insólito: Pareja española comparte su casa con ex agente de la KGB quien hace meses no les paga el arriendo

Durante los primeros días de enero de 2021, en la casa de Eladio Freijo y su mujer María en Madrid, llegó el nuevo arrendatario, Felipe Turover de 56 años, como muchos otros antes de él, habían reservado una pieza en la casa de los Freijo por Airbnb. Pero, tiempo después, cuando esta pareja buscó el nombre de Turover en Google se dieron cuenta que Felipe era un ex Agente de inteligencia de la KGB (la agencia de inteligencia soviética).

Turover en conversón con El Pais de España, señaló que “quiere hacer el guion de una película para Hollywood” Agregando:

“Ha pasado ya un tiempo y ahora sí puedo hacer el payaso”, explicó, añadiendo que la trama no giraría necesariamente en torno a él. Lo importante es contar unos eventos que con el paso del tiempo han ganado relevancia histórica”.

Turover conoció a Vladimir Putin, actual presidente de Rusia, durante los años noventa, cuando éste había dejado la KGB para decídase a la política como vicealcalde de San Petersburgo. Felipe comentó que nunca pasó por la academia de espías Yuri Andropov, sino que se formó en Economía. El caso es que, aunque no recibiera formación oficial, acabó trabajando para los servicios de inteligencia.

Al conocer su historia María comentó:

“Yo pensé que era un hombre bueno que había contribuido a destapar corrupción. Además, pagaba religiosamente y no molestaba”.

El arrendatario se terminó quedando mucho más allá de esos primeros días. Fue renovando su estancia durante meses. Los arrendadores no se preocuparon mucho, porque Felipe no daba motivos para ello.

A un año desde que Turover llegara a la casa de los Freijo, el contexto ha cambando casi por completo. María y su marido están enojados debido que Felipe no paga se arriendo desde septiembre. Actualmente la relación entre ellos y Felipe es mínima y en el hogar se vive una tensa calma, como si fuera plena época de la Guerra Fría.

Eladio tiene 77 años y es académico de un instituto. Mientas que María tiene 64 y trabajaba en el sector de las telecomunicaciones. Ambos empezaron a arrendar habitaciones de su casa para conseguir un dinero extra, debido que María ya no tiene trabajo. Según ellos han pasado más de 130 personas por las piezas de su hogar y nunca habían tenidos problemas con un arrendatario.

Hasta que llegó Felipe, a los arrendadores no les ha servido de nada ir a los juzgados madrileños y a la policía. Les han dicho que no pueden echar a la calle a Turover. Debido a que tienen que el juicio de desahucio este se puede demorar varios meses en hacerse efectivo. Felipe les debe más de 3.000 euros (casi tres millones de pesos). También los Freijo lo acusan de falsificación de documentos, ya que durante días les presentó comprobantes bancarios de haber hecho la transferencia.

Hoy el nombre de Felipe Turover aparece en diferentes listas de morosos compartida por compañías de agua, luz, gas y otros servicios. Quizás por aquellos motivos terminó como arrendatario en la casa de Eladio y María.

En respuesta al periódico El País de España, Felipe Turover, comentó.

“¿Quién no tiene una disputa de tráfico o con Airbnb o con alguien por tener que pagar más o menos?”, insiste. “Yo he tenido a lo mejor algunas disputas. Como media España. Yo estoy a tu disposición para hablar de cosas serias, pero no de basura”