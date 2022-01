Novak Djokovic admite “errores de juicio humano” en la presentación de documentos y haber dado una entrevista sabiendo que tenía Covid-19

El número uno del mundo sigue generando nuevas polémicas. Esta vez reconoció haber cometido “errores de jucio humano” en su presentación de documentos para entrar a Australia, además de dar una entrevista contagiado de Covid-19.

“Me sentí obligado a acudir a la entrevista con L’Equipe para no dejar tirado al periodista, pero mantuve distancia social y mascarilla todo el tiempo, excepto durante las fotografías. Al regresar a casa me aislé y reflexioné”, dijo el tenista en un comunicado que compartió en Instagram.

El serbio asegura que se tomó un test PCR el 16 de diciembre antes de asistir a un evento, el cual dio positivo, pero aún así asistió a la entrevista programada para el 18 de diciembre. “Era asintomático y me sentía bien y no recibí la notificación de mi test PCR positivo hasta después de ese evento (con jóvenes)”, detalló.

En relación a la documentación de su visa, “Nole” culpa a su agente de haber rellenado mal los formularios y califica como “error humano” al malentendido por sus viajes en los 14 días previos a su entrada a Australia.

Esto último resulta especialmente grave para las autoridades del país donde se jugará el Grand Slam, debido a que según diferentes medios australianos, Djokovic habría mentido en su declaración de ingreso. Esto considerando sus últimos destinos antes de embarcarse a pelear el torneo.

La declaración del serbio apunta a que éste habría viajado desde Mallorca a Australia con escala en Dubai. Todo bien hasta ahí. Lo que no se precisa es una supuesta estadía en Belgrano durante Navidad, según consta una declaración en redes sociales.

One of *many* questions for Djokovic to answer: Why didn’t he alert people that he had tested positive for Covid in mid-December like he did when he contracted Covid for the first time in June 2020 after Adria Tour? Alerting close contacts is a key public health responsibility. pic.twitter.com/P2CRxGv7HN — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 12, 2022

Si bien las autoridades australianas ya aceptaron la apelación de Djokovic por su entrada sin vacunas y sin la tramitación incorrecta de su visa, aún se investiga el resultado real de su PCR. Este examen en teoría debía dar positivo si se revisa el código QR en la página de la autoridad sanitaria Serbia. Sin embargo, el periodista Ben Rothenberg descubrió una anomalía en el resultado del testeo.

“Amigos, esto es más que sospechoso. La prueba de COVID-19 presentada por Djokovic el 16 de diciembre (con código de confirmación7371999-259039) viene con un código QR. Cuando escaneas ese código (lo puedes intentar), te lleva a un sitio web que muestra que el resultado fue “negativo”, no positivo. Pero ahora, lo he vuelto a intentar y me sale el resultado contrario para el mismo test: positivo. ¿Quién está jugando con esta página web?