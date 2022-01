Downing Street se podría quedar sin inquilino: Boris Johnson peligra en su cargo tras admitir que fue a una fiesta en pleno confinamiento

“Quiero pedir disculpas”, dijo el primer ministro británico, Johnson ante la Cámara de los Comunes. “Sé de los extraordinarios sacrificios que millones de personas han hecho en los últimos 18 meses. Soy consciente de la rabia que sienten hacia mí y hacia mi gobierno cuando piensan que las reglas no se cumplieron en Downing Street”, aseguró el premier sobre el acto social al que acudieron unas 40 personas, de un centenar que habían sido invitadas.

Johnson justificó su presencia en la celebración alegando que pensaba que se trataba de un “evento laboral”, pese a la reciente publicación del email de su secretario personal, Martin Reynolds, incitando a un centenar de invitados a que se trajeran “su propia botella”.

“Hola a todos, después de lo que ha sido un período increíblemente ocupado, pensamos que sería bueno crear un buen ambiente y tomar algunas bebidas socialmente distanciadas en Garden N° 10 esta noche. ¡Únase a nosotros a partir de las 6 p.m. y traiga su propia bebida!”, señalaba el correo.

Boris confirmó que estuvo 25 minutos en el jardín ese día. Aseguró que solo salió para agradecer a todos su trabajo. Y que enseguida volvió a su despacho.. “Desde la perspectiva actual, creo que debí haber pedido a todos que volvieran adentro. Debí haber buscado otro modo de darles las gracias. Debí haberme dado cuenta de que, aunque técnicamente se estaban cumpliendo las recomendaciones oficiales, millones de personas serían incapaces de verlo de ese modo”, dijo Johnson.

Tras esto, la mayor parte de los ministros ofrecieron su apoyo a Johnson, al menos hasta que la funcionaria Sue Gray concluya, posiblemente la próxima semana, su investigación interna sobre las celebraciones y eventos que tuvieron lugar en Downing Street durante los confinamientos que pudieron infringir las normas.

Sin embargo, el líder laborista Keir Starmer pidió su dimisión. “Es un espectáculo patético al que asistimos… Ahora nos dice que no se dio cuenta de que estaba en una fiesta. Esto es una ofensa para los británicos”, señaló Starmer, quien recordó cómo hubo gente que murió sola por respetar las reglas del confinamiento. “Haga algo decente y dimita”, dijo. E insistió: “The party is over, prime minister” (La fiesta ha terminado, primer ministro).

The party is over @BorisJohnson. Resign. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 12, 2022

El futuro de Boris Johnson

Dependiendo de lo que diga, podrían haber dimisiones en el gobierno británoico o que los diputados del grupo parlamentario conservador instigaran una moción de confianza interna para sustituir al líder, para lo que se necesitan al menos 54 peticiones (de 360 parlamentarios “tories” en la Cámara de los Comunes).

Es más improbable que Johnson, que durante su carrera ha superado más crisis que ningún otro político británico, dimita “motu propio”.