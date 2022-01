PartyGate: Boris Jhonson se rehúsa a renunciar

La oposición laborista insiste firmemente en la renuncia de Boris Jhonson y ya algunos representantes de su propio sector se han sumado a esta petición. El parlamentario conservador David Davis es uno de ellos, quien dijo: “En el nombre de Dios, váyase”.

Johnson suma cerca de 20 parlamentarios oficialistas que le han dado la espalda y apuestan por su salida del cargo.

El Premier británico pidió disculpas en numerosas ocasiones, argumentando que no estaba al tanto de la mayoría de las fiestas en la residencia presidencial. Sin embargo, fue fotografiado participando de una de ellas el 20 de mayo de 2020, mientras el gobierno prohibía que se congregaran más de dos personas.

Otras fiestas se realizaron en navidad de 2020, durante la despedida de funcionarios que se retiraban de la administración y en vísperas del funeral del príncipe Felipe. En varias de ellas se da cuenta del consumo de alcohol al interior de Downing Street.

El Primer Ministro en un principio dijo que no había participado de dichos encuentros. No obstante en su última declaración en el Parlamente admitió haber estado presente.

En el Reino Unido la aprobación del mandatario cayó en picada y según un sondeo de YouGov, el 64% de los de británicos cree que Boris Johnson debe renunciar, mientras que un 73% cree que está haciendo mal su trabajo. Además, un 45% de sus votantes cree que debería dejar el cargo.

64% of Britons now think Johnson should stand down, up from 48% in November

Should remain: 20% (-11)

Should stand down: 64% (+16)https://t.co/u7a6swkdAH pic.twitter.com/QjWdAdf2qy

— YouGov (@YouGov) January 18, 2022