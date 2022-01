Inglaterra le dice definitivamente adiós a las mascarillas y al pase de movilidad

Gracias a la alta tasa de vacunación y el bajo número hospitalizaciones, no será obligatorio para los ingleses el uso de mascarillas. Pasará lo mismo con el pase sanitario, que ya no será solicitado al entrar a lugares de alta afluencia de público o eventos sociales.

Por ejemplo, ya no serán necesarias las medidas de protección al entrar a tiendas, correos, bancos, salones de belleza, peluquerías, teatros y cines, entre otros.

From today all measures under Plan B have been lifted in England.

Meaning:

◉ Face coverings are no longer mandatory in indoor venues

◉ COVID Passes are now voluntary for large events and nightclubs

◉ People are no longer being advised to work from home

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) January 27, 2022