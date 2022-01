Ante la alta demanda de PCR: ¿Cómo realizarse un test de antígeno?

Debido a la alta demanda de exámenes PCR, el Ministerio de Salud recomienda que en pacientes con baja sospecha clínica y epidemiológica de COVID-19 el uso de test rápidos de antígenos.

Tras realizarse el test de antígenos:

● Las personas con resultado positivo deben ser consideradas como caso confirmado e implementar las medidas de aislamiento y manejo establecidas por el Ministerio de Salud.

● Por el contrario, un resultado negativo del test de antígeno, en contexto de una baja sospecha clínica, descarta la enfermedad y no se requiere de un test complementario, a menos que la situación clínica cambie.

● Después de los 7 días de síntomas, el rendimiento de los test de antígenos disminuye considerablemente, por lo que su resultado puede no ser confiable.

● Es importante considerar que no todos los test rápidos de antígenos tienen un buen rendimiento.

● Esta recomendación aplica solamente a los tests que han sido autorizados por el Instituto de Salud Pública y en cumplimiento de la normativa ministerial.

¿Cómo realizarse un test de antígeno?

¿Cuáles son los test de antígeno reconocidos por el ISP?

El Instituto de Salud Pública entregó un listado sobre los exámenes de antígeno que son reconocidos por el organismo.