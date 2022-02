Cocaína contaminada: La causa de muerte de más de 20 personas en Argentina

Al menos 20 personas han muerto en Argentina y otras 74 fueron hospitalizadas por el consumo de cocaína adulterada, informaron el miércoles autoridades de la provincia de Buenos Aires, donde tuvo lugar el trágico hecho.

“Actualmente hay 74 personas internadas, de las cuales 18 están con asistencia respiratoria mecánica (ARM) en los sanatorios de los partidos de San Martín, Tres de Febrero, Tigre, General Rodríguez, Moreno, Morón, Ituzaingó y Hurlingham”, esto al norte del conurbano bonaerense.

Según se indicó, se “amplía constantemente” la cifra de internados por supuesto consumo de estupefacientes adulterados y hasta se han reportado casos de individuos fallecidos en sus domicilios o en la vía pública, aunque de momento no se ha logrado identificar la cantidad exacta de fallecidos.

Según informa TN, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires emitió una alerta epidemiológica ante la identificación de los síntomas que se presentaron debido a esta intoxicación en pacientes de recintos de salud en la zona norte y noreste del conurbano bonaerense.

👉 Si adquiriste cocaína en las últimas 24hs no la consumas.

Signos de shock, convulsiones, parestesias, bradipnea, depresión del sensorio, dificultad respiratoria y excitación psicomotriz, son algunos de los indicios que podría provocar la droga manipulada, y que en caso que cualquier persona la haya ingerido en las últimas 24 horas, se recomienda asistir inmediatamente a un recinto de salud.

En conversación con el Canal de noticias TN, el fiscal general a cargo de la investigación en el partido bonaerense de San Martín, Marcelo Lapargo, afirmó que hasta ahora desconocen con qué sustancia está adulterada. A su parecer la adulteración de la droga fue intencional.

Este hecho es absolutamente excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual lleva a pensar que alguien la ha incluido (la otra sustancia) intencionalmente. No es un error en el procesamiento del material, o no parece serlo, señaló Lapargo