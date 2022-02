Racionamiento del agua: La realidad que ya están viviendo muchas localidades de Chile

Hace un poco más de una semana, el pueblito de Potrero Grande, ubicado en la precordillera de Curicó, se convirtió en uno de los primeros lugares del país en que se comenzó a racionar el agua potable, debido a la escasez hídrica que afecta a la zona.

La localidad, de un poco menos de mil habitantes, es una de las 301 zonas de la Región del Maule que recibe ese servicio a través de un sistema de Agua Potable Rural (APR), decidió aplicar la medida, debido a la falta del recurso hídrico en zona.

Zulema Donoso, vecina del sector, en conversación con 24 horas, señalo lo siguiente “Yo creo que no habríamos tenido este problema si no es por la gente que llega a veranear y que no tienen consciencia, porque uno lava loza o lava ropa, riega sus cuatro plantas que tiene, mientras otros llenan unas tremendas piscinas”.

El pueblo, está recibiendo diariamente miles de litros de agua por medio de camiones aljibe por parte de la Municipalidad de Curicó, que se recarga directamente a los estanques. Pero aun así, el sistema hídrico de Potrero Grande no da abasto para abastecer a la población local durante 24 horas del día.

Ante esta dura realidad, se determinó que los vecinos reciban el suministro de agua solo 13 horas al día, debido que el servicio se interrumpe por completo entre las 22:00 y las 06:00 horas, y entre las 12:00 y las 15:00 horas.

Otros casos recientes

Pero Potrero Grande no es la única localidad que ha sido afectada por el racionamiento de agua para el consumo humano en el último tiempo, también existen otras localidades que también han pasado lo mismo.

Ejemplo que aquello fue lo que sucedió en la comuna de Vichuquén, en la misma región, también debieron enfrentar el corte del suministro durante la noche, entre las 00:00 y las 06:00 horas, durante el verano de 2021. En aquella vez la decisión fue tomada por la Cooperativa de Agua Potable de la localidad debido a la escasez hídrica en la zona, sumado al aumento del consumo humano causado por la masiva llegada de turistas al lago.

A finales de enero, San Pedro de Atacama vivió una situación parecida, debido a que también se produjeron racionamientos de agua potable con cortes del suministro al mediodía y baja en la presión del agua en los domicilios. Aquella situación se produjo por la sequía en la zona, pero también por problemas con el estado y capacidad de la planta de agua potable.

En el caso de San Pedro de Atacama, los habitantes se manifestaron en contra de la decisión, algo que produjo que el racionamiento de agua potable fuera solo en las noches.

Crisis hídrica en la Región del Maule

Hasta el momento, solo estos pueblos han tomado esta difícil medida, pero existen otras sietes localidades de la Región del Maule que actualmente se encuentran en una situación frágil con respecto al abastecimiento hídrico.

En delaciones con Emol, la seremi de Obras Públicas de la región, Claudia Vasconcellos, comenta que “hoy día tenemos seis sectores con estas dificultades: Pahuil en Chanco, Huerta de Maule y Luis Cruz Martínez en San Javier, Santa Margarita en Río Claro, Rabones en Colbún y Lora en Licantén”

Además, señala que en estas localidades existe una situación crítica con el suministro “hay ciertos horarios del día donde baja la presión” del agua que llega a los hogares. Para paliar por ahora esa situación, esas localidades se encuentran recibiendo el apoyo de camiones aljibe municipales, que inyectan agua directamente a los estanques de las redes de agua potable rural. Esto ha contribuido a que, por el momento, no se hayan visto forzados a aplicar racionamientos.

Finalmente, la seremi puntualizó que durante el año 2021 se realizó una inversión de 5.000 mil millones de pesos para iniciar un programa para afrontar la sequía, “en donde realizamos bastantes estudios y construcciones de sondaje en los sectores que sabíamos que venían con una sequía prolongada“.