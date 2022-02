Los ⅔ seguirán siendo el quórum de la Convención Constitucional: ¿Qué significa esto?

Durante esta mañana, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, se reunió de forma extraordinaria con los siete vicepresidentes del órgano constituyente para discutir el acuerdo tomado el pasado viernes, que implicaba que la votación en general y en particular de las normas constitucionales serán por dos tercios (2/3).

Esta discusión se había abierto de nuevo después de que un grupo de 50 convencionales de Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), Coordinadora Plurinacional, PC, Pueblo Constituyente e independientes enviaran un oficio a la mesa directiva pidiendo que la votación en general de las normas se haga por mayoría.

Durante la reunión, el secretario John Smok, preguntó a los vicepresidentes si estaban de acuerdo con rebatir el quórum, y finalmente la decisión se tomó por 3 votos a favor de la presidenta María Elisa Quinteros, Bárbara Sepúlveda (PC) y Natividad Llanquileo (mapuche) y 5 votos en contra de Lidia González (yagán), Raúl Celis (RN), Amaya Alvez (FA), Tomás Laibe (Colectivo Socialista), y Gaspar Domínguez (INN).

La presidenta de la convención, luego de la reunión y en un punto de prensa se le consultó sobre su voto a favor de esta propuesta, a lo cual señaló: “la solicitud no es cambiar o no cambiar los votos, la solicitud es reabrir la discusión y voté favorablemente, y estoy muy a favor de lo que signifique incorporar nuevas ideas, nuevos puntos de vista. Pero respeto la mayoría porque estamos en una Convención que es democrática (…) la mesa reafirmó su posición del día viernes y no se dio lugar a reabrir ningún debate, solo conversamos los distintos puntos y tomamos una decisión como mesa”.

¿Qué significa el resultado de la votación?

Significa que todas las votaciones en el pleno de la convención, tanto en general como en particular, requieren de 103 votos para ser visadas, o sea, los ⅔ que se plantearon en el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución de noviembre de 2019.