Pleno de la Convención comienza el debate en general de las primeras normas

Hoy martes, la Convención Constitucional empezó con las votaciones de iniciativas de normas en el Pleno, donde debutará el quórum de dos tercios. Sin embargo, no ha estado exenta de polémicas, ya que varios convencionales aseguraron que no hay una norma expresa que obligue a la votación por dos tercios.

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, dio el inicio de la jornada, comentando que “hoy nos corresponde dar un paso trascendental en el proceso en el que estamos comprometidas y comprometidos. Hoy iniciaremos las votaciones de norma en el pleno de la convención”.

Además, agregó que “en este punto tan importante de nuestro camino común, quisiera que juntos y con la solemnidad que el momento requiere, ratificáramos nuestra voluntad compartida de realizar nuestro trabajo con el respeto mutuo y la altura de miras que merece la tarea que nos ha sido confiada por los pueblos de Chile: redactar una nueva Constitución“.

Esta jornada, los convencionales debatirán sobre los 16 artículos del primer informe emanado por la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, que aborda los “Principios Generales del Sistema Nacional de Justicia”.

Informe que ha generado cierta controversia según la convencional de Vamos por Chile, Marcela Cubillos, quien señaló que “el informe que propone la Comisión de Justicia afecta a la igualdad ante la ley, creando un sistema de justicia paralelo, para quien es indígena y quien no es indígena, y ni siquiera haciendo una derivación a la ley; la verdad es que ni Bolivia llegó tan lejos“.

Finalmente, Cubillos señaló que “Es un informe que debilita al poder judicial y no que lo fortalece“, cerró la exministra.