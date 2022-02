“Se ha probado, se lo merece y se lo ha ganado”: El reconocimiento de Tiger Woods a Joaquín Niemann

El golfista nacional, Joaquín Niemann, hizo historia el domingo al coronarse como el segundo campeón más joven en la historia del The Genesis Invitational, su segundo título en el PGA Tour. Y tras ganar en Los Angeles, celebró con todo junto a su equipo, los demás golfistas hispanoamericanos que estaban en el torneo, y el mítico Tiger Woods.

“Se ha probado, se lo merece y se lo ha ganado”, aseguró Woods durante la entrega del trofeo.

“He proved it. He deserved it. He earned it.”@TigerWoods presents @TheGenesisInv trophy to @JoacoNiemann. pic.twitter.com/M6tEKjs2Y0

— PGA TOUR (@PGATOUR) February 21, 2022