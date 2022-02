Chile el segundo país de Sudamérica con la bencina más cara

Durante todo el 2021, los consumidores han visto como la gasolina ha subido su precio llegando a niveles récord, algo que preocupa a la población debido que las alza en los combustibles trae un costo mayor en alimentos, bienes y servicios de trasportes.

Lamentablemente no se ve en el corto plazo que el precio de los combustibles vaya a la baja, debido principalmente al conflicto entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, lo que ha llevado que el precio del barril de petróleo supere los US$ 100.

Según los datos de GlobalPetrolPrices, Chile es el segundo país con el costo más alto del petróleo de Sudamérica con un promedio de US$1,35 por litro.

Costo de los combustibles en la región

El país con el costo más alto por un litro de bencina, es Uruguay con costo de US$1,70 por litro, mientras que los brasileños se encuentran terceros con US$1,29 por litro.

En el punto intermedio se encuentran Perú con US$1,29 por litro, Paraguay con US$1,25 y Argentina con US$ 0,97.

Finamente, los valores más bajos por litro de combustible en la región se encuentran en países como Ecuador con US$ 0,67 por litro, Colombia con US$ 0,60, Bolivia con US$ 0,54 y Venezuela con US$0,02. La ventaja de estos países en comparación con el resto de Sudamérica es que estos son productores de hidrocarburos.