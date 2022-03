Todo lo que hay que saber del regreso de Rojas Vade a la Convención Constituyente

Rodrigo Rojas Vade es uno de los convencionales más controvertidos. Fue electo por el distrito 13 de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Ramón y se hizo especialmente popular durante el estallido social por su supuesta lucha contra el cáncer. De cara a la constituyente, su bandera de lucha fue la mejora a la salud pública e integró La Lista Del Pueblo, siendo electo con 19. 312 votos.

Sin embargo, el 4 de septiembre se dio a conocer por La Tercera que había mentido sobre su estado de salud y posteriormente renunció de facto al organismo. Esto resulta aún uno los flancos abiertos en este caso, ya que el reglamento de la Convención no permite la renuncia y posterior reemplazo de un constituyente.

Es por este vacío que Rojas Vade puede regresar al organismo, ya que nunca fue desligado ni tampoco dejó de percibir su remuneración de 50 unidades tributarias mensuales ( $2.743.900).

Según las declaraciones posteriores a la revelación sobre su enfermedad, Rojas Vade no volvería al órgano constituyente, pero esta decisión sería revertida este martes con su eventual regreso a las sesiones. Sin embargo, el rechazo a su presencia ha sido transversal, porque desde Chile Vamos, pasando por el FA y Movimientos Sociales Constituyentes se han opuesto a la postura del convencional.

Según su círculo, Rojas Vade no volverá al ex Congreso Nacional, sino que se conectará a través de zoom al igual que sus pares de zonas extremas. Además, solo integraría el pleno y es difícil que pueda integrar una comisión, ya que necesita ocho patrocinios para entrar.

La razón del regreso sería considerando el voto menos que tendría su sector en las discusiones.

Los dichos de Rojas Vade

“Yo mantengo mi compromiso de renuncia, pero también tengo un compromiso con mis electores del distrito 13, quienes me escogieron como parte de un proyecto político que hoy tiene un voto menos, porque las fuerzas políticas del Parlamento no tienen un interés real en que sea reemplazado”, dijo en un video a través de redes sociales.

En esa línea, agregó que “si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional, porque el voto de las y los vecinos de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, San Ramón, San Miguel y Pedro Aguirre Cerda es igual de importante que de todos los vecinos de Chile”.

Recordemos que Rojas Vade presentó su renuncia formal a la Convención en septiembre pasado. Sin embargo, el Congreso aún no aprueba la ley que hace efectiva la renuncia de un convencional al organismo.

En este sentido, la presidenta del Senado, Ximena Rincón, anunció que el proyecto que busca regular situaciones como la de Vade, se puso en tabla para su discusión para este miércoles e hizo un llamado al convencional. “llamo al constituyente Rojas Vade a que renuncie, a que venga a la Convención y renuncie, que es un acto de honestidad y de transparencia que el país agradecería”.

Por su parte, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, anunció que “muchas personas del país se han visto defraudadas por el accionar del constituyente, sin embargo desde las atribuciones que tenemos en la Convención Constitucional no podemos impedir su retorno, eso es claro, porque fue electo democráticamente y no tenemos mecanismos, no tenemos las facultades”.