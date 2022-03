¿Se te cerró la sesión de Spotify? La aplicación sufre caída a nivel mundial

Según el sitio Down Detector, usuarios de Latinoamérica, Norteamérica y Europa han reportado problemas para acceder a Spotify.

Esto comenzó cerca de las 15:00 horas durante este martes 8 de marzo a nivel mundial. Cierres de sesión e imposibilidad de entrar al sistema han sido los problemas más comunes.

User reports indicate Spotify is having problems since 1:21 PM EST. https://t.co/1vfaUWB1XE RT if you're also having problems #Spotifydown

Algunos usuarios informaron haber recibido un mensaje que decía: “Algo salió mal”. Mientras que a otros se les informó que su cuenta había sido eliminada.

Además, la caída afectó a Discord, un aplicación de chats de voz.

De momento, no hay certeza de las causas de la caída, pero algunos usuarios ya han podido volver a entrar a la plataforma de música.

“¡Todo se ve mucho mejor ahora! Avisa a SpotifyCares si aún necesitas ayuda”, escribió la compañía en Twitter.

Everything’s looking much better now! Give @SpotifyCares a shout if you still need help.

— Spotify Status (@SpotifyStatus) March 8, 2022