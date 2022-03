Rusia niega haber bombardeado hospital de maternidad y niños en Mariúpol

Según el Kremlin, el ataque que conmocionó al mundo esta semana, a un hospital de maternidad y niños en Mariúpol, habría sido orquestado por la ONU en conjunto con el Gobierno ucraniano.

El pasado miércoles, se dieron a conocer las imágenes de los escombros de un hospital materno-infantil tas un un bombardeo en Mariúpol.

El ataque se dio mientras se efectuaba un alto el fuego tras la conformación de corredores humanitarios. Sin embargo, la diplomacia rusa niega el bombardeo al hospital y asegura que se trata de una noticia falsa.

El Kremlin manifestó que el hospital ya estaba tomado por las tropas ucranianas desde hace tiempo y que se había convertido en un “objeto militar por los radicales”.

“La aeronáutica rusa no llevó a cabo absolutamente ninguna misión contra blancos en la zona de Mariúpol”, dijo el portavoz del ministerio ruso de Defensa, Igor Konashenkov.

El supuesto bombardeo aéreo es una completa provocación puesta en escena para mantener el revuelo antirruso entre una audiencia occidental”, agregó el representante ruso.

Vale destacar que la ciudad de Mariúpol se ha convertido en una ciudad devastada por la guerra. Incluso, las zonas residenciales son constantemente bombardeadas. Las casas y edificios son azotados mientras se han establecido un corredores humanitarios en la zona para impedir bajas y sufrimiento de civiles.

En este contexto, el presidente Volodímir Zelenski condenó los ataques aéreos de esta semana: “Han matado a los niños de Mariúpol, los niños están muertos. Eso es lo que querían con esta operación”, manifestó el mandatario tras el bombardeo del hospital materno infantil de Mariúpol.

El líder ucraniano mantiene su postura de condenar el ataque ruso y pide más apoyo internacional.

“El ataque de hoy contra un hospital en Mariúpol, Ucrania, donde se encuentran las salas de maternidad y de niños, es horrible. Los civiles están pagando el precio más alto por una guerra que no tiene nada que ver con ellos. Esta violencia sin sentido debe cesar. Poner fin al derramamiento de sangre ahora” sostuvo el Secretario General de la ONU, António Guterres.

Today's attack on a hospital in Mariupol, Ukraine, where maternity & children's wards are located, is horrific.

Civilians are paying the highest price for a war that has nothing to do with them.

This senseless violence must stop.

End the bloodshed now.

— António Guterres (@antonioguterres) March 9, 2022