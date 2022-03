La bailarina Olga Smirnova renunció al ballet Bolshoi para oponerse a la guerra

La principal figura del Teatro Bolshoi de Moscú, Olga Smirnova, ha abandonado Rusia para unirse al Ballet Nacional Holandés, en protesta por la invasión en Ucrania, informó la compañía holandesa a través de un comunicado.

En la declaración, la compañía neerlandesa señaló que la denuncia pública de la artista rusa hacía “insostenible” mantener su trabajo en su país y le dio la bienvenida a Países Bajos y al Ballet Nacional Neerlandés (Het Nationale Ballet), que está “encantado” con la llegada de “una bailarina tan inspiradora”.

Mientras que la bailarina explicó en el comunicado que “nunca pensé que me avergonzaría de Rusia”, además comentó que “siempre he estado orgullosa del talentoso pueblo ruso, de nuestros logros culturales y deportivos. Pero ahora siento que se ha trazado una línea que separa el antes y el después”.

Además, comentó, “me duele que la gente muera, que la gente pierda el techos sobre sus cabezas o se vean obligados a abandonar sus hogares. ¿Y quién hubiera pensado hace unas semanas que todo esto sucedería? Puede que no estemos en el epicentro del conflicto militar, pero no podemos permanecer indiferentes ante esta catástrofe global”.

Finalmente, Smirnova indicó que “el Ballet Nacional Holandés es un lugar ideal para avanzar en mi carrera como bailarina. He estado pensando en este tipo de decisión desde hace tiempo. Simplemente las circunstancias actuales han acelerado este proceso”.