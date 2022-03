Primera mujer en recibir este reconocimiento: Marta Colombo gana el Premio Nacional de Medicina

Por primera vez en sus 20 años de historia, el Premio Nacional de Medicina es recibido por una mujer.

El máximo galardón de la medicina chilena fue entregado a la Dra. Marta Colombo Campbell, médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y especialista en neurología infantil de la Universidad de Chile.

Con 54 años de trayectoria en la salud pública, su fructífera carrera la ha desarrollado en los ámbitos académico, de investigación y clínico. Además, ha publicado más de 100 trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales.

En 1999 coeditó el libro “Errores Innatos de Metabolismo del Niño”, publicación que hoy va en la cuarta edición, con casi mil páginas, 24 capítulos y la colaboración de 68 especialistas.

Tras este anuncio, la profesional agradeció el reconocimiento y quienes la han acompañado en su carrera en la medicina.

“Me faltan las palabras para agradecer donde estamos hoy día con este premio. Es para mí un gran honor, y creo que no es sólo para mí, porque he trabajado con tantas personas que me han ayudado. Yo creo que ellos son los que me han permitido estar aquí”, dijo.