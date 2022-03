Reformas, salario mínimo y retiros del 10%: Las primeras definiciones del ministro Marcel

“El ingreso mínimo tiene que venir en abril, la reforma tributaria va a venir en junio, y la reforma previsional tiene que ser dentro del segundo semestre. No sé si tan temprano como julio, pero en el segundo semestre sin lugar a dudas”.

Estos fueron los primeros planteamientos realizados por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para dar a conocer las prioridades que habrá en materia económica, donde también destacó la discusión por el reajuste del salario mínimo, que este año llegaría a $400 mil.

Eso sí, uno de los temas que marcó la pauta fue en torno al debate de un nuevo retiro de los fondos de pensiones, el cual no está patrocinado por el Gobierno.

“Un retiro en estas circunstancias tiene por supuesto efectos sobre las pensiones futuras, porque se está retirando parte de los ahorros que están involucrados, involucra una liquidación masiva de activos financieros en los que están invertidos los fondos, y también involucra una acentuación de la idea de un sistema de pensiones basado en la propiedad de fondos”, explicó.

También explicó sobre los impactos que tuvieron los retiros anteriores, donde aseguró que “la liquidación masiva de activos ha tenido un impacto significativo y que ha sido un impacto creciente en el tiempo. De hecho, hay una diferencia muy grande entre el primer y segundo retiro, y el tercero, y luego, el cuarto, que finalmente no se materializó, pero que mientras se estaba discutiendo sí afectó bastante el tipo de cambio, las tasas de interés de largo plazo, y a través de estos, otras variables económicas importantes”.

“En el caso del tipo de cambio, la experiencia de mirar el caso del tercer y cuarto retiro y el hecho de que el cuarto retiro no se aprobara, uno puede encontrar diferencias en tipo de cambio del orden de $40-$50 con bastante facilidad (…) en el caso de las tasas de interés de largo plazo, también hay diferencias de 40 o 50 puntos base (pb)”, acotó.

También enfatizó sobre el entorno de los retiros, donde sostuvo que “siendo presidente del Banco Central fue muy distinto la manera en que comentamos y los antecedentes que dimos respecto del primer retiro y respecto del tercero y cuarto. Y eso es porque la situación económica fue cambiando, el primer retiro se produjo en el momento de mayor deterioro de la situación económica, a mí no me cabe duda de que contribuyó a agilizar la recuperación o dar vuelta el ciclo económico, pero, por supuesto, esa ya no era la situación en el tercer o, menos aún, cuarto retiro”.

“La discusión de todos los retiros anteriores ocurrió de cara a un Gobierno que tenía una visión sobre el sistema previsional, una visión sobre la magnitud de las ayudas fiscales, o la oportunidad de ayudas fiscales, y una visión sobre temas de derechos sociales, etcétera, que es distinto del Gobierno que tenemos hoy día”, explicó Marcel.

Sobre esto continuó: “cuando hoy día estamos trabajando aceleradamente en una reforma tributaria para generar recursos para financiar derechos sociales, cuando hoy día estamos trabajando aceleradamente en una reforma previsional para que tengamos un sistema que genere pensiones dignas, cuando estamos a punto de hacer una discusión sobre ingreso mínimo que implica un salto importante del ingreso mínimo, cuando estamos pensando en beneficios concentrados en sectores que están más rezagados, es bastante distinto del escenario que tuvimos previamente”.