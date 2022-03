De senadora a “influencer”: La reinvención de Jacqueline van Rysserlberghe

Luego de dejar el Congreso, la exsenadora Jacqueline van Rysselberghe, volvió a trabajar como psiquiatra en el Sanatorio Alemán de Concepción. Además de aquello, la ex presidenta de la UDI se ha convertido en “influencer” en las redes sociales, dejando atrás su pasado como parlamentaria.

Vida post parlamento

En conversación con Radio Biobío, hizo algunas de sus primeras declaraciones fuera de cargos políticos -en los que se desempeñaba desde 1992, cuando partió como concejala de Concepción-: “Estoy bien, estoy contenta, es para lo que estudié. Estudié 12 años, siete años de medicina, tres años de psiquiatría, dos años de un diplomado y ahora estoy haciendo un postítulo nuevamente. Estoy contenta”.

Además señaló que “aunque no lo creas, la gente me quiere”, contó. “Yo en general trato de mirar hacia adelante. A mí me gustaba la política, pero estoy en una etapa distinta y creo que uno tiene que aprender a disfrutar lo que le toca vivir”, agregó.

Influencer

Durante los últimos días, se ha visto a la exparlamentaria, en su nueva faceta de “influencer” en sus redes sociales.

Es así donde tuvo un especial diálogo con un seguidor que la invitó a tomarse un melón con vino. “No poh flaco, si me quieres invitar, invítame como la gente, invítame a un pisco sour o una cosa rica, pero no un melón con vino”, respondió a Radio Biobío.

Finalmente, Van Rysselberghe señaló que “me transformé de Cruella de Vil a Elsa de Frozen”, dice con una risa cómplice. Estoy entretenida. Es que yo creo todo uno puede tomarlo por el lado bueno o por el lado malo. Uno tiene que aprender a disfrutar las cosas”, concluye.