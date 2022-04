La respuesta del Gobierno al rechazo del diálogo de la CAM

Los nuevos ataques provocados en la Macronzona Sur siguen llamando la atención nacional en medio de los cuestionamientos a la estrategia de diálogo que promueve el Gobierno.

Este domingo 3 de abril la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) emitió un comunicado donde rechazaron el diálogo con el Gobierno para abordar el conflicto mapuche.

“Reafirmamos nuestro camino político militar del weychan (lucha) tal como lo hicieron en su momento Leftraru, Pelontraro y nuestros weychafe caídos en combate, el cual no se centra en obtener migajas burocráticas del enemigo sino en sentar las bases de nuestra propuesta de liberación nacional mapuche, para lo cual es necesaria la expulsión de toda expresión capitalista y colonial del Wallmapu”, dice el documento.

Como respuesta, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve se refirió a este tema, donde declaró: “Yo lamento que de manera tan prematura se rechace el diálogo porque la CAM no solo hace un caracterización equivocada en su comunicado, dice y compañía, yo no hablo por Manuel Monsalve, no entrego mi opinión personal, yo expreso la voluntad del gobierno que ha expresado que va a mantener la seguridad y también ha expresado una voluntad sincera a dialogar con quienes quieran alcanzar la paz, la tranquilidad y que quieran avanzar en poder reconocer una deuda histórica que el Estado tiene con el pueblo mapuche”, sostuvo en Radio ADN.

“Pero sin esas discusiones no va a ser posible tampoco el diálogo, sin duda hay actores en esta reunión que no son mapuche y que también tienen demandas, el diálogo tiene que hacerse cargo de ese debate significativo, no podemos obligar a dialogar”, sostuvo.

Monsalve siguió defendiendo la estrategia propuesta por el Gobierno, donde manifestó que el “fracaso del diálogo tiene una respuesta clara en la historia reciente del país en la zona sur, es un aumento de hechos de violencia, un aumento de personas que mueren, no es posible renunciar al diálogo porque necesariamente tenemos que buscar una salida política, si no la buscamos, si retiramos el diálogo los hechos de violencia seguramente van a aumentar”.