Ex presidente Piñera destaca el galardón internacional que recibió Chile por manejo de la pandemia de Covid

Chile recibe reconocido premio mundial por su buen manejo de la pandemia y el trabajo comprometido e incansable del Minsal, el Ministerio de Ciencia, el centro ISCI, el Gobierno de Chile y tantas personas que entregaron lo mejor de sí mismas. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) April 5, 2022

Chile recibió el premio Franz Edelman Award 2022, otorgado por el Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS), la más grande asociación de ciencias para las decisiones y datos.

Este galardón lo obtuvo por su desempeño en el manejo de la pandemia del Covid-19 respecto al mundo, específicamente por un sistema integrado, desarrollado durante el gobierno anterior, para impulsar la búsqueda activa de casos del virus.

En concreto, las innovaciones por las que se distinguió a Chile fueron: una plataforma para monitorear la movilidad de la población durante las cuarentenas; un sistema para optimizar la búsqueda activa de casos asintomáticos en zonas críticas; un programa para vigilar la respuesta de anticuerpos a las diferentes vacunas contra el covid-19; y una metodología para orientar la asignación de pacientes entre hospitales a nivel nacional.

“Estas innovaciones se han utilizado en decisiones clave que ayudaron con los tres pilares de la estrategia chilena contra el virus: prevención de contagios, gestión centralizada de camas críticas y vacunación”, sostuvo la ex subsecretaria Paula Daza, quien fue parte de la comitiva que viajó a Texas, Estados Unidos, a la ceremonia de premiación.

Por su parte, el ex ministro de Ciencia Andrés Couve, valoró que la distinción “también muestra la importancia de invertir en ciencia, innovación y tecnología”.