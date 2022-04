Ministra Siches ya había dado información incorrecta sobre deportaciones en un diario de Atacama

Durante la sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara del día de ayer, la ministra Izkia Siches acusó que durante el gobierno de Sebastián Piñera un avión con ciudadanos venezolanos deportados regresó al país con todos ellos.

“Realmente es algo gravísimo. La cantidad de recursos que implica trasladar un avión lleno de personas y retornarlo entero (…) mis felicitaciones al gobierno anterior que tuvo la capacidad de tapar esto con tierra, no sé cómo”, fue parte de lo que dijo.

#EstamosAhí La ministra del Interior, Izkia Siches, denunció ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, que uno de los aviones con ciudadanos venezolanos expulsados durante el gobierno pasado, regresó al país con todos sus pasajeros. pic.twitter.com/46znYxcDRD — Mediabanco (@mediabanco) April 7, 2022

Ante esto, el ex ministro de Interior Rodrigo Delgado, a través de su Twitter rechazó rotundamente la acusación y pidió a Siches transparentar los datos de la denuncia. En respuesta a lo pedido por el ex encargado de la cartera, Siches pidió disculpas comentando “emití información incorrecta”:

Hoy en la comisión de seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados emití información incorrecta. Por esto, en espíritu republicano pido mis más sinceras disculpas a @RodrigoDelgadoM y su equipo. https://t.co/G4IgDvzs6W — Izkia Siches Pastén (@izkia) April 7, 2022

Pero no era primera vez que la ministra comentaba lo mismo. El 1 de abril en una entrevista en el diario de Atacama ya había realizado la misma denuncia, la que hoy reconoce es información incorrecta, acusando al Gobierno de Sebastián Piñera de expulsar ciudadanos venezolanos y traerlos de regreso a Chile.

“Se nos informó que uno de los aviones de deportación organizado por Chile, no pudo tener el destino que era Venezuela, y todas aquellas personas que tenían deportación judicial fueron devueltas al país. No sabemos los detalles de la situación de aquellas personas, es gravísimo porque se dispensan recursos fiscales y no hay una coordinación con aquellas personas que debían ser retornadas a su país”, fue lo que dijo en ese momento.