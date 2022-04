Por US$44.000 millones: Elon Musk compra Twitter

Este lunes, Twitter anunció que aceptó la oferta de compra del empresario estadounidense Elon Musk por 44.000 millones de dólares y que dejará de cotizar en bolsa.

Pese a diversas agencias de comunicación informaron sobre el acuerdo al que habrían llegado ambas partes, aún no se han revelado más detalles de cuándo se concretaría la compra.

Un poco antes de que se lograra el acuerdo con Twitter, Musk había publicado en la misma red social: “Espero que incluso mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión”.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022