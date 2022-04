Sistema político, derechos sociales, justicia y más: Todo lo ya aprobado por la CC que se encuentra en el borrador de nueva Constitución

Son casi 300 los artículos que ya se encuentran en el borrador de la nueva Constitución a lo que falta sumar parte del diseño del sistema político, parte de los derechos sociales, y todas las normas sobre minería, agua y modelo económico, entre varias temáticas más.

Esta nueva Carta Magna no solo será más larga que la actual, sino que contará con decenas de temáticas que no están incorporadas en la actualidad, y otras que no están prácticamente en ninguna otra Constitución del mundo.

Sistema Político

Ya está incluido en el borrador de la nueva Constitución la existencia de un Congreso de Diputadas y Diputados, que por el momento tiene la facultad exclusiva de la fiscalización de actos de Gobierno; y de una Cámara de las Regiones, que reemplazaría al Senado.

Ambas corporaciones se renovarán cada cuatro años, y las decisiones que tomen tendrán que ser por un quórum de mayoría de los presentes, salvo que la Constitución disponga un quórum distinto.

Además, la Cámara contarán con una “Unidad Técnica” dependiente administrativamente del Congreso .Que estará compuesta de dos secretarías: una es la legislativa, encargada de asesorar sobre aspectos jurídicos de leyes tramitadas, y de emitir informes sobre ámbitos de la legislación que hayan caído en desuso o presenten problemas técnicos.

La otra intenta ser una contraparte de la Dipres actual, y se llamaría “Secretaría de Presupuestos”.

Respecto del Poder Ejecutivo, el presidente será el encargado del Gobierno y de la administración del Estado, y tendrá que dar una Cuenta Pública cada 5 de julio ante el Poder Legislativo.

Para ser electo como mandatario, será necesario: tener nacionalidad chilena, ser ciudadano con derecho a sufragio y haber cumplido 30 años de edad. Además, se exige residencia en el territorio nacional cuatro años anteriores a la elección. También, el Mandatario durará en su cargo 4 años y podrá ser reelecto solo una vez, incluso de forma inmediata.

Respecto del sistema electoral, está que el sistema conforme a los principios de “igualdad sustantiva, paridad, alternabilidad de género y los demás contemplados en la Constitución y las leyes”.

Principios constitucionales

“Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico”, es parte del artículo 1 de la Comisión de Principios Constitucionales que está en el borrador de la nueva Carta Magna.

Además, se aprobó que el país sea un Estado laico por lo que “se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Ninguna religión, ni creencia en particular es la oficial del Estado, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene más limitación que lo dispuesto por esta Constitución”.

Asimismo, se estableció que Chile es un “Estado plurilingüe”: su idioma oficial es el castellano, pero los idiomas de los pueblos indígenas serán oficiales en sus territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo indígena.

La autonomía de las regiones

“Estado Regional, plurinacional e intercultural”, conformado por “entidades territoriales autónomas”. Todo esto en un marco de “equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado”, sostiene el borrador.

Según el borrador, serían las regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Estas tendrán “personalidad jurídica y patrimonio propio y las potestades y competencias necesarias para gobernarse en atención al interés general de la República”.

Pese a que faltan mucho por definir, en el texto está que las entidades regionales “gozarán de autonomía financiera en sus ingresos y gastos para el cumplimiento de sus competencias, la cual deberá ajustarse a los principios de suficiencia, coordinación, equilibrio presupuestario, solidaridad y compensación interterritorial, sostenibilidad, responsabilidad y eficiencia económica”.

Derechos sociales

Entre los derechos sociales sumados están: la libertad de emprender, derecho a la vida, libertad de asociación, derecho de propiedad y una norma sobre derechos sexuales y reproductivos que viabilizaría la legislación sobre aborto libre.

Además, de está el derecho a la vivienda “digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”. Asimismo se incorporó el derecho al cuidado, y se sumó la existencia de un “Sistema de Seguridad Social público” que otorga protección por enfermedad, vejez, maternidad, entre otros.

Asimismo, se incluyó que “toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental” y la creación de un “Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado”.

Animales y naturaleza

Respecto de a naturaleza, sostiene el texto que “tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos, que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad”.

Además, “los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato”.

Asimismo, el aire y el agua son “inapropiables”, y para el uso de los bienes comunes naturales de estas características, el Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas, de manera temporal, sujeta a causales de caducidad, extinción y revocación.

Justicia

El Poder Judicial dejará ese nombre y se llamará “Sistema de Justicia”. Además, se aprobó que la función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género, lo que se aplica desde la designación de los jueces hasta los fallos de los tribunales.

Lo más importante sobre este tema que está en el borrador es es consagrar la existencia del “pluralismo jurídico”, que implica la existencia de sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas, que coexisten en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia.

Respecto de la Corte Suprema, se estableció que se compondrá de 21 jueces -en fórmula paritaria- y durarán 14 años como máximo en sus cargos; y se derivaron parte de sus funciones a un órgano llamado “Consejo de la Justicia”. Este se encargará del nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia.

Derechos culturales

Entre ellos están el derecho a participar libremente en la vida cultural y artística, derecho a la identidad cultura, libertad de crear y difundir cultura, entre otros.

También se sumaron derechos digitales, y la última semana visaron el “derecho a la muerte digna”, que consagra que “todas las personas tienen derecho a una muerte digna”.