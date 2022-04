Reciclaje en duda: Municipios de la zona oriente no saben qué pasa con estos artículos

El destino del reciclaje en la zona oriente es un misterio al menos para dos comunas, quienes no saben dónde terminan los materiales o si estos son mezclados con basura común.

Desde las municipalidades de Ñuñoa y Vitacura señalaron que no tienen información tras la venta de materiales reciclados por los vecinos, ya que no está incluido dentro de los contratos, por ende no hay un seguimiento, según señalaron en Mega.

Providencia por su parte dio a conocer que sí han cursado multas por la falta de facturas en ventas de residuos reciclados por Demarco S.A.

La única comuna que entregó facturas en este tema fue Lo Barnechea, por un monto superior a los $20 millones; mientras tanto Colina reportó un retraso del servicio por $153 millones mensuales.

En el mismo medio se comprobó que un tarro de artículos reutilizables de Vitacura fue trasladado a Quilicura (donde está la planta de transición de residuos) pero terminó en Til Til, donde está el relleno sanitario Loma Los Colorados.

Cabe destacar que el Ministerio de Medio Ambiente entrega un fondo para promover el reciclaje y contar con infraestructura para la separación de elementos.