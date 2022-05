Redestinamiento de 700 carabineros y nuevo despliegue de FF.AA. en la Macrozona Sur: Los anuncios del presidente Boric en materia de seguridad

“La naturalización de la violencia con armas y armas de fogueo es realmente grave, y la instrucción que hemos dado a las policías en los comités que tenemos los lunes en la mañana, es que hay que actuar con la máxima celeridad y de manera intersectorial”, afirmó el presidente Gabriel Boric.

En conversación con Radio Cooperativa, el mandatario, frente al escenario del comercio ambulante y la operación de “mafias” que controlan el sector, sostuvo que para poder desarticularla “no hay que caer en actos de voluntarismo ni tampoco hacer anuncios, estas cosas no se anuncian, se hacen”

El jefe de Estado explicó que el problema en esos barrios también abarca problemas de vivienda, uso de espacio público, migración, transporte, entre otras áreas.

El Presidente remarcó que estas problemáticas “no tienen una solución que tenga atajos”, y en ese proceso se ha iniciado “una agenda intensa para hacerse cargo”, aunque advirtió que “esto no se va a solucionar de la noche a la mañana (…) El Gobierno está a cargo, estamos con el timón muy firme en una situación muy complicada”.

“Hemos actualizado los protocolos de Carabineros, hemos trabajado con las instituciones policiales para que exista un proceso de modernización y reforma estructural; mejorar protocolos para el control del orden público, transparencia y control respecto a la gestión financiera, y la opacidad que hasta el día de hoy existe en las instituciones de las Fuerzas Armadas”, afirmó Boric.

Asimismo, se ha solicitado el redestinamiento de 700 efectivos de Carabineros en comunas donde más han crecido los delitos violentos, como Estación Central, Santiago, Antofagasta y Valparaíso. Asimismo, se destinó una serie presupuestaria extra para reparar vehículos de Carabineros, puesto que, según afirmó, el 40% de la flota “no se puede utilizar, así lo recibimos”.

La seguridad en La Araucanía

Respecto de La Araucanía, Boric aseveró que el Gobierno ha iniciado conversaciones con parlamentarios para trabajar en “Estado Intermedios”, es decir, que no sean estado de excepción, pero que tampoco implique no implementar nada.

“Estamos trabajando en estados intermedios, para que no sea un estado de excepción o nada; para que justamente las fuerzas militares puedan cumplir labores de resguardo, por ejemplo, en las carreteras”, afirmó Boric.

Ante esto, el mandatario señaló que “le pido a todos los parlamentarios que tengamos la voluntad para poder avanzar, pero eso debe ser con condiciones muy estrictas, porque estamos con condiciones muy complicadas (…) entregar facultades a las FF.AA. no es algo que se pueda naturalizar”.

La “no es un príncipe azul”

“¿Hay cosas que no me gustan? por supuesto, ¿hay cosas que haría de otra manera? por supuesto, pero yo no espero de la Convención un príncipe azul, la Convención no va a ser el reflejo ante el espejo de todos mis deseos, porque hay algunos que dicen no me gusta esta norma y por lo tanto todo el proceso no vale o no me gusta la actitud de este convencional así que todo el proceso no vale”, afirmó el mandatario sobre la CC.

El jefe de Estado aseveró que “a mi me consta cuánto han trabajado los convencionales para poder tratar de sacar esto adelante, en condiciones al principio tremendamente precarias, sin ni siquiera salas para sesionar y ahora con un tiempo acotado para poder sacar una nueva Constitución que debiera regir nuestro país por los próximos ojalá 50 años”.