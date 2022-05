¿Cuáles son las implicancias de que Felipe Berríos se autodenunciara al Ministerio Público?

Poco menos de un mes ha pasado desde que se dio a conocer la apertura de una investigación en contra del sacerdote jesuita Felipe Berríos, a quien se le acusan “hechos de connotación sexual”.

Ante esto, el religioso se refirió por primera vez al tema, ya que emitió una declaración donde informó que se autodenunció al Ministerio Público, con el fin de que la justicia ordinaria indague el caso.

“Hace un mes, el Provincial de la Compañía de Jesús me comunicó que una persona había presentado -ante el Arzobispado de Santiago- una denuncia en mi contra por hechos de connotación sexual que habrían supuestamente ocurrido hace más de 18 años. La denuncia fue presentada sólo ante la Iglesia y no ante el Ministerio Público, lo que significa que estoy sometido a un proceso canónico que, por regla, se debe mantener en estricto secreto” , explicó Berríos en su comunicado.

En esta también dejó ver una crítica al sistema de justicia canónico, donde agregó que no le parece que los sacerdotes tengan un sistema de justicia especial, el cual es “visto, con justa razón, como un privilegio por el resto de los chilenos”.

“No digo que el proceso canónico sea malo, sino que es insuficiente y desconocido para el común de la gente. Quiero que se me investigue al igual que cualquier ciudadano de este país y para ello y en vista de que la denunciante no ha recurrido a la Justicia, hoy ingresé un escrito ante el Ministerio Público solicitando que se inicie una investigación sobre los hechos descritos en la denuncia, así como también respecto de lo publicado en algunos medios de comunicación, que indican que habría otras denuncias, las que a la fecha desconozco y no me han sido informadas”, agregó.