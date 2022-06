“Si no apareces en la oficina, asumiremos que has renunciado”: Los correos filtrados de Elon Musk que anunciaron el fin del teletrabajo en Tesla

Elon Musk anunció el fin del teletrabajo en Tesla a través de correos electrónicos donde le ordenó a todos sus empleados volver a la oficina.

Si bien desde la compañía no se refirieron a estos mensajes tras su filtración, el mismo Elon publicó vía Twitter que todos los que no estén dispuestos a seguir las nuevas reglas pueden “pretender que están trabajando en otro lugar”.

hey elon a lot of people are talking about this leaked email, any additional comment to people who think coming into work is an antiquated concept? https://t.co/E3qSBVrJIJ

