Chile supera a Perú en ránking de mejores cocinas del mundo

Perú es uno de los países reconocidos por su gastronomía, por lo que generó sorpresa cuando un ranking posicionó a Chile en el puesto 30, sobrepasando al vecino país, en las mejores cocinas del planeta.

A través de Twitter, la página Taste Atlas, especializada en recopilar y exponer platillos tradicionales de cada país, publicó el listado actualizado, llamado Ránking de Cocinas del Mundo.

La nómina, que ordena a las 50 mejores gastronomías del planeta, ubicó a Chile, por primera vez, sobre Perú, una nación que suele estar dentro de los primeros lugares de este tipo de listados.

Mientras nuestro país registra 4,24 puntos, ubicado en el sitio 30 en el Ránking de Cocinas del Mundo, la gastronomía peruana quedó en el 32° lugar, con 4,23 puntos.

WORLD’S CUISINES RANKING Update (June 2022)

Each country’s rating is obtained by the users average rating of the 30 best dishes, beverages and food products in that country. Countries that are not on the list do not have enough items rated. pic.twitter.com/iRunTiy1Oo

