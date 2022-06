Gira presidencial: Boric imitará política antiarmas de Canadá

En la reunión que juntó al Presidente de Chile, Gabriel Boric y al Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, ambos trataron una variedad de temas que comentaron en una declaración conjunta.

Entre ello conversaron sobre crisis climática, migración, la defensa de los derechos humanos, la protección de los océanos, la equidad de género, el desarrollo inclusivo y la relación con los pueblos originarios.

Eso sí, uno de los temas que más llamó la atención fue la política para restringir el control de armas.

Se trata de una medida en el marco de la crisis de seguridad que atraviesa el país y que el mandatario chileno comentó en su Cuenta Pública, la cual se asemeja a la impulsada por Canadá hace apenas una semana.

Con esto se busca congelar la venta, importación y transferencia de armas de fuego entre particulares. Sin embargo es algo que no ha estado exento de críticas, ya que al menos en el país norteamericano se disparó la compra de armas durante los últimos días.

Juan Francisco Galli: “El discurso sigue mostrando que hay una falta de prioridad en seguridad (…) Los tiempos que se anunciaron no dan cuenta de urgencia”

“El congelamiento de armas es una de las medidas que estamos evaluando para Chile, para que en Chile no proliferen las armas. Y para que no haya dudas: las vamos a perseguir y eliminar de manos de los delincuentes, de narcotraficantes, de aquellos que creen que mediante la violencia se puede avanzar. Pero tampoco queremos que estén en la sociedad civil”, agregó el mandatario.

“Vamos a presentar un proyecto prontamente para la prohibición de tenencia de armas y que no se asuste nadie, que esto es por el bien de todos. Porque sabemos, acá en la frontera cerquita, cómo terminan las sociedades que se arman hasta los dientes para ejercer justicia por mano propia. Eso no funciona”.

Por su parte Trudeau manifestó que la propuesta apunta a quienes roban armas inscritas de manera ilegal, la compra de armas de manera ilegal a un propietario y atacando el contrabando en la frontera.

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, en conversación con 24 Horas se refirió al tema y aseguró que “el foco está puesto en que vivamos en un país con menos armas, porque menos armas es sinónimo de más seguridad”.

“Entendemos que todo esfuerzo queda corto si no somos capaces de que como Estado tomemos una decisión de que queremos bajar el nivel de armas también en la sociedad en general. El abordar el fenómeno de las armas no puede ser solo desde el mercado ilegal, que es una preocupación, sino que también entendiendo las consecuencias que implica que las sociedades se armen. La evidencia nos muestra, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, que las sociedades con más armas son más violentas más inseguras, donde el crimen organizado le quita espacio al Estado, pero también las consecuencias que tiene la presencia de armas en manos de civiles, que es lo que nos preocupa y también nos ocupa”, agregó.