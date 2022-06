Encuesta CEP: El 27% optará por el Rechazo y el 25% por el Apruebo en el plebiscito de salida

Este jueves, el Centro de Estudios Públicos entregó los resultados de su última encuesta.

Sobre la opción de votar Apruebo o Rechazo en el Plebiscito de Salida, un 25% votará por la primera opción, mientras que 27% marcará la segunda opción en la papeleta. Además, un 37% de las personas aún no ha decidido su voto.

Ante la pregunta “Independientemente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno?, un 32% aprobó su gestión, un 49% la desaprueba, un 14% no aprueba ni desaprueba mientras que un 5% no sabe o no responde.

Respecto de la evaluación de personajes políticos y conocimiento informó que la tabla la lidera el expresidente Sebastián Piñera con un 99%, seguido por Gabriel Boric (98%), Evelyn Matthei (92%), José Antonio Kast (91%), Camila Vallejo (91%), Izkia Siches (80%), Giorgio Jackson (79%), Luciano Cruz-Coke (76%), Ximena Rincón (70%), Grancisco Chahuán (58%), Mario Marcel (57%), Guillermo Teillier (51%), Álvaro Elizalde (51%), Javier Macaya (42%), Raúl Soto (28%)y Natalia Piergentili (28%).

Si bien la ministra del Interior, Izkia Siches, se ubica dentro de los primeros seis puestos, tuvo una baja significativa de 12 puntos entre agosto 2021 y abril-mayo de 2022.

