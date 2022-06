Un cargador universal: Chile podría sumarse a la iniciativa de la Unión Europea

El martes, la Unión Europea (UE) acordó que para 2024 todos los dispositivos electrónicos portátiles como smartphones y tablets tendrán que contar con un cargador único universal.

Esta propuesta permitirá a los consumidores comprar nuevos dispositivos sin tener que adquirir un cargador adicional.

El puerto de carga de todos los aparatos será una entrada USB-C, y que es la que tienen la gran mayoría de los productos en el mercado. Desde Xiaomi, pasando a Samsung, Huawei, Nokia, entre otros tantos miles. La gran parte, todas menos Apple, que es la parte interesada.

Sin embargo, este cargador no será compatible con computadores portátiles, relojes inteligentes o los dispositivos que miden la actividad física, por razones técnicas como su tamaño.

El objetivo de la Unión Europea con esta ley es que los productos electrónicos sean, sobre todo, más sostenibles; además de reducir los residuos electrónicos y facilitar la vida de los consumidores.

¿Podría pasar esto en Chile?

Como consignó un artículo de La Tercera, hace unos meses, los diputados UDI, Cristóbal Martínez y Henry Leal, propusieron un proyecto de ley en búsqueda de reducir la contaminación electrónica en el país, y que tiene a Chile como uno de los mayores productores de este tipo de desechos a nivel regional.

Según Cristóbal Martínez, la crisis climática es un factor de suma relevancia para tener consideración. “Nuestro país no es la excepción, y vimos la necesidad de avanzar en un proyecto que pudiera contribuir a las diferentes estrategias que se han tomado para combatir esta emergencia”, dice el congresista. De hecho, tomaron como referencia el mismo proyecto planteado por la UE, “entendiendo que si ellos fueron capaces de ponerse de acuerdo en una medida de tal magnitud, no vemos por qué nosotros no podríamos avanzar en la misma línea y ser pioneros en el continente”.

“Este proyecto no solo vendría a simplificarle la vida a todas las personas, sino que principalmente haría una contribución muy importante al medio ambiente y, aunque aún no tengamos cuantificado cuántas toneladas de basura se dejarían de botar cada año en caso de aprobarse, estamos absolutamente seguros de que sería un porcentaje muy importante”, desarrolla.

El proyecto se presentó el 21 de abril recién pasado y, desde entonces, permanece en la Comisión de Economía para iniciar su tramitación legislativa, de la cual depende de la voluntad que exista por parte de los distintos sectores políticos.