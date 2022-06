Un papelón de Chile: Bowling se jugará en el Happyland de Mall Plaza Vespucio en los Panamericanos de 2023

A 493 días para que inicien los Juegos Panamericanos Santiago 2023, desde el Ministerio de Deportes anunciaron las 41 sedes que albergarán todas las disciplinas presentes en el importante evento. Sin embargo, el caso del bowling generó mayor repercusión.

Y es que este deporte, al no contar con un recinto propio, tendrá como sede el Happyland del mall Plaza Vespucio, ubicado en la comuna de La Florida.

Por su parte, el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, aseveró que tendrá que ser “en el centro comercial porque si no habría que construir uno y el Estado fue muy claro que no estaba dispuesto a construir. Van a estar muy bien ahí en La Florida”.

Por último, Fernando Peña, presidente de la federación de Bowling, manifestó su disgusto al conocer esta determinación. “Como Federación de Bowling de Chile no nos parece que vaya a un centro comercial”, concluyó.

“Yo no me imagino que en el fútbol, guardando las proporciones de la disciplina, de que digan que no alcanzamos hacer una cancha de las medidas por lo que vamos a jugar a una cancha de un colegio. Si las cosas son profesionales, son paralímpicas tienen que tener ciertos estándares”. afirmó Francesca Ravizza en Ahora en Duna.