Sebastián Piñera no asistirá al cierre de la CC: “La forma confusa en que se invitó a los ex presidentes no honra la tradición de respecto republicano”

Otro ex presidente de Chile decidió no participar de la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional, se trata de Sebastián Piñera.

A través de una carta enviada a la presidenta del órgano constituyente, María Elisa Quinteros, el ex jefe de Estado aseveró que “la forma confusa en que se invitó a los ex presidentes no honra la tradición de respecto republicano de nuestro país”.

Ex presidente Lagos y Frei tampoco asistirán a la ceremonia

El sábado, el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle confirmó este sábado que no participará en la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional.

Así lo señaló a través de una breve carta enviada durante esta jornada a la Mesa Directiva de la Convención.

En la misiva, Frei señala que “si bien agradezco su invitación en la sesión de Pleno de la Convención Constitucional del próximo 4 de julio, en esta ocasión no participaré”.

De esta forma, el ex senador de la DC se sumó al ex presidente Ricardo Lagos, quien también declinó participar de la ceremonia.

“Rogaría que no considere mi nombre (…) para dar lugar a personas que, con menos oportunidades de participación e interacción durante el trabajo de la CC, puedan participar del evento” indicó Lagos.