El cosplay de astronauta italiana a “Gravedad”

“La única falla es el pelo”, dijo la astronauta italiana Samantha Cristoforetti quien desde el espacio recreó una de las escenas de “Garvedad”, película de 2013 de Alfonso Cuarón y que ganó siete galardones de la Academia.

Cristoforetti se vistió como Ryan Stone, rol que encarnó Sandra Bullock y en la que se ve asechada por desechos espaciales que golpearon el transbordador espacial.

“Oiga doctora Stone, una pregunta rápida: ¿cómo lo hizo para mantener su pelo ordenado? #PreguntandoParaUnaAmiga”, tuiteó en broma la astronauta.

Hey, Dr. Stone! Quick question for you. How did you get your hair to stay put? #AskingForAFriend pic.twitter.com/qztSWnKSfu

— Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) June 19, 2022