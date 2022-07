En el marco del plan para reducir robos de vehículos: ¿Cuáles son los autos más robados en Chile?

El Ministerio del Interior presentó su plan de seguridad para el país, con una de sus partes enfocada en la prevención del robo de vehículos. Ante esto la Asociación de Aseguradores (AACH) informó que en el último año (hasta mayo) han sido robados 6.766 automóviles.

Por su parte, el Servicio de Encargo y Búsqueda de Carabineros (SEBV), detalló que el 76% de los robos de vehículos se producen mientras están estacionados, sin embargo, el otro 24% ocurre a través de la violencia, con un encuentro entre víctima y victimario.

“Nosotros presentamos periódicamente un informe de marcas y modelos más robados para poder entregarles insumos a las autoridades y a los clientes que están eligiendo un vehículo y a las personas que compran un vehículo. Muchos de los vehículos robados hoy en día, son robados desde la vía pública. Están estacionados en la vía pública y se están robando con sistemas de clonación de la llave o llave electrónica”, comentó el gerente de prevención de la Asociación de Aseguradores de Chile, Diego Rojas, en Emol.

“Hemos trabajado en un sistema de bloqueo de los puertos OBD y algunos elementos técnicos para que las medidas de seguridad se aumenten, para que el delincuente que tiene esta ganzúa electrónica con la que están funcionando hoy día, les cueste más clonar esas marcas y modelos”, agregó el experto. “Así, a medida que va variando la forma del delito, estamos trabajando en adelantar lo que viene”.

Prevenir un robo

El gerente de la AACH entregó varios tips para que los conductores puedan prevenir un robo. “Hay diferentes medidas de seguridad que son complementarias. No hay ninguna fórmula mágica”.

Un traba volantes.

Un sistema de cortacorriente.

Una tarjeta de proximidad.

Dejar el auto a la vista.

Verificar cuando nos bajamos del auto.

Respecto al último punto, explicó que “hay que hacer la acción mecánica de verificar si una puerta está cerrada, porque estos inhibidores de señal no dejan que cerremos el auto. Se prende la luz, suena el pitito que el auto está cerrado, pero realmente no está cerrado. Ahí el delincuente accede al auto, lograr clonar la llave y llevarse el auto para poder venderlo. Cuando yo me compro un auto, tengo que verificar número de motor, número de chasis, verificar dónde lo compro y para eso hay que comprar en lugares establecidos”, cerró.

Autos más robados

La AACH también dio a conocer cuáles eran las marcas y modelos más afectados robados en los últimos 12 meses (hasta mayo):